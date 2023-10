En mal de coaching, remercié par la famille Rune, Patrick Mouratoglou, « The Coach », continue donc d’ana­lyser le circuit mondial via les réseaux sociaux. Son avis est toujours suivi par près d’1 millions de fans, ce qui est plutôt considérable.

Dernièrement, Patrick a donc décidé de parler des Jeux olym­piques. Selon lui, les joueurs du tour ne consi­dèrent pas les JO comme une épreuve importante.

« Il n’y a pas de lien réel entre le tennis et les Jeux olym­piques. Beaucoup de joueurs de tennis ne pensent pas qu’il s’agisse d’un événe­ment impor­tant pour le tennis. Au début, le tennis était aux Jeux olym­piques, puis il en est sorti, et enfin, le tennis a été réin­tro­duit… Un Grand Chelem est 100 fois plus impor­tant pour un joueur de tennis que les Jeux olympiques. »

Son expli­ca­tion est simple puis­qu’il compare les JO aux autres grands évène­ments du circuit comme les Masters 1000 et aussi les tour­nois du Grand Chelem.

Sur le papier, sa démons­tra­tion semble plau­sible, mais elle tombe à l’eau quand on regarde les images de joies de certains cham­pions ayant remporté un titre ou simple­ment une médaille. Après, on ne peut nier que le tennis a eu du mal à se faire une place depuis qu’il est revenu en 1988 à Séoul.