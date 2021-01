L’entraîneur de Dominic Thiem, le Chilien Nicolas Massu, a été testé positif au Covid-19 et devra respecter une quarantaine de plusieurs jours ce qui l’empêchera de s’envoler pour l’Australie en même temps que son joueur. Pour rappel, l’arrivée sur le sol australien est prévue entre le 15 et le 17 janvier pour les joueurs et leur entourage avant une quarantaine de deux semaines dans une bulle.

Ce mercredi, Carlos Moya, coach de Rafael Nadal, a d’ores et déjà annoncé qu’il ne ferait pas le voyage alors qu’il souhaitait rejoindre son joueur après cette fameuse quarantaine. Il se pourrait bien que Massu imite son homologue espagnol à moins que la quarantaine qu’il va effectuer soit recevable pour les autorités australiennes ce qui lui éviterait d’en accomplir une deuxième d’affilée.

En attendant, Dominic Thiem sera épaulé par son père, Wolfgang, qui est aussi le coach de Denis Novak et le capitaine de l’Autriche lors de l’ATP Cup (du 1er au 5 février).