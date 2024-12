Il y a quelques jours, Netflix a dévoilé la bande‐annonce d’un docu­men­taire inti­tulé « RAFA », sans commu­ni­quer pour le moment la date de sortie.

Lors de son inter­view accordée à The National News, dont les propos sont rapportés par Punto de Break, Rafael Nadal a évoqué ce projet en promet­tant des décla­ra­tions inédites.

« Je pense que cela va être très inté­res­sant, les gens vont en apprendre beau­coup plus sur moi, sur ma vie quoti­dienne lorsque j’es­sayais de revenir sur le circuit. Bien sûr, ils vont aussi en savoir beau­coup plus sur ma carrière, même si la plupart des choses sont déjà connues, mais ils vont en savoir un peu plus sur les coulisses. Je vais parler de choses dont je n’ai jamais parlé aupa­ra­vant. J’ai hâte de voir le résultat final, nous avons travaillé très dur. J’ai toujours été un peu contre ce genre de choses, mais David Ellison m’a appelé, m’a présenté le projet et la déci­sion a été rapide. J’espère que les gens l’aimeront. »