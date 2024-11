Arrivée depuis quelques heures à Malaga où il a commencé à s’en­traîner avec inten­sité en vue des phases finales de la Coupe Davis qui débu­te­ront ce mardi 19 novembre, Rafael Nadal s’est présenté devant le micro de la Fédération espa­gnole de tennis.

Et lors­qu’on lui a demandé pour­quoi il avait choisi la Coupe Davis pour tirer un trait défi­nitif sur son immense carrière, alors qu’il aurait par exemple pu le faire à Roland‐Garros, Rafa s’est expliqué.

Rafa, ¿por qué has elegido la #DavisCup con España para poner punto y final a tu carrera como tenista profe­sional ? 🎙️🇪🇸



« Je crois que c’est l’une de mes premières grandes joies. Et c’est peut‐être ma première grande joie en tant que joueur de tennis profes­sionnel. Je crois que c’était la Coupe Davis en 2004, et c’est comme ça que c’est arrivé. L’occasion m’a été donnée et, pour être franc avec David (Ferrer, le capi­taine), il m’a dit qu’il comp­tait sur moi. Je lui ai dit que je me prépa­re­rais du mieux possible et que nous verrions ensuite. Non, je pense que je peux plus ou moins bien me préparer, c’est pour­quoi je suis ici. Et puis il faut voir au jour le jour. Je n’ai pas joué en compé­ti­tion depuis long­temps et la réalité est que j’ai hâte d’y être, de toutes les façons possibles. »