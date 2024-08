Les palmarès de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont depuis très long­temps au centre des débats de tous les passionnés de tennis du monde.

Désormais médaillé d’or olym­pique, il semble bien que Novak Djokovic puisse se déclarer comme le tennisman ayant l’ar­moire à trophée la plus complète de l’histoire.

L’ancienne coach de Serena Williams est en tout cas de cet avis, et explique notam­ment cela par le fait que Roger Federer n’ait jamais gagné la médaille d’or olym­pique en simple.

« Novak Djokovic rejoint le club exclusif des cham­pions médaillés d’or en simple, car Rafael Nadal a gagné en simple et en double, et Steffi Graf a bien sûr fait ce que nous ne verrons proba­ble­ment jamais, en rempor­tant les quatre tour­nois du Grand Chelem et en rempor­tant ensuite une médaille d’or. Mais Novak rejoint Andre Agassi, entre autres. Roger Federer lui n’est même pas sur cette liste. Même si Roger a remporté une médaille d’or en double, il n’a jamais fait cela en simple, donc je suis sûr que Novak est vrai­ment content d’avoir surmonté Roger. »