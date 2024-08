Auteur de quelques points d’an­tho­logie, le numéro 1 mondial a livré un gros combat face à un Zverev vrai­ment avan­tagé par les condi­tions rapides surtout sur sa mise en jeu.

Au final, cela offre un spec­tacle de toute beauté et un duel en trois sets épique : 7–6 (11), 5–7, 7–6 (4). Comme d’ha­bi­tude dans les moments très chauds, l’Allemand s’est « contenté » de défendre alors que Jannik est allé cher­cher les points.

Visiblement très gêné à sa hanche durant le match, l’Italien s’est voulu rassurant.

« Je ne pren­drai aucun risque, surtout avant l’US Open. Bien sûr, je sens quelque chose et il faut que je comprenne de quoi il s’agit exac­te­ment parce que ce n’est pas la même chose qu’au prin­temps. Il faudra voir comment ça évolue après le tournoi. Mais je ne suis pas inquiet et c’est le plus impor­tant. J’essaie d’être au meilleur de ma forme avant un Grand Chelem. Mais après la finale ici, je sais aussi que j’aurai encore six jours pour pouvoir récu­pérer, travailler, m’en­traîner. Je n’ai aucune inquié­tude sur le fait d’être à 100 % à l’US Open »