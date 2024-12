L’ancien coach de la famille Williams est un fin analyste du tennis mondial et surtout un vrai forma­teur. Du coup, ses remarques sont souvent perti­nentes. Concernant Alcaraz, Rick Macci pense que l’Espagnol doit vrai­ment progresser au service.

The key for Alcaraz will be his serve and getting free lunches or setting the table to eat right away. If his spots and % get better on the first serve and this is with a few biome­cha­nical adap­ta­tions the Spanish Magician for the many years be in the pole Position. @carlosalcaraz