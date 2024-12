Observateur attentif du circuit même s’il n’est plus offi­ciel­le­ment en acti­vité, le mythique entraî­neur améri­cain, Rick Macci, a récem­ment donné son avis sur la carrière de Jannik Sinner.

Et selon lui, l’ac­tuel numéro 1 mondial va désor­mais devoir gérer avant tout la pression.

The key for Sinner game the rest of his career will be the Mental Game. Everything Around Him Has Changed. He is now in glori­fied rare air with the Pope and Soccer in Italy. But it is still the Italian Flamethrower a Court a Net and Competing. @janniksin