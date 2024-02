Lors du dernier épisode de son podcast Served with Andy Roddick, dans lequel il a décrit l’im­pact sur le grand public de l’arrivée de Novak Djokovic au milieu de la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal, l’an­cien numéro 1 mondial a expliqué pour­quoi le Serbe n’était pas toujours apprécié à sa juste valeur.

« J’ai toujours dit que ce que Novak fait si bien ne saute pas immé­dia­te­ment aux yeux d’un obser­va­teur non averti. Ce que Roger faisait très bien était très évident. C’est incroyable si vous connaissez le tennis aussi bien que moi et c’est incroyable si c’est le premier match de tennis que vous regardez. Et concer­nant Rafa, la physi­ca­lité avec laquelle il peut jouer, les RPM, sa vitesse, la drama­turgie quand il court quelque chose, même la drama­turgie de ses grogne­ments, donnent un sens et vous savez qu’il est cette figure de gladia­teur. Alors que Novak est un chirur­gien. Il vous met litté­ra­le­ment en pièces. Vous devez prendre des risques énormes pour avoir un impact sur lui. Il sait et vous savez que vous ne serez proba­ble­ment pas en mesure de le faire en 3 ou 4 heures. »