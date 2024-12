S’il a inquiété les obser­va­teurs et fans de tennis ces derniers mois en multi­pliant les actes d’au­to­mu­ti­la­tion sur le court, Andrey Rublev a tenu à rassurer tout le monde puis Londres où il va parti­ciper à la grande finale de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou).

« Hors des courts, cette année j’ai pris des leçons qui m’ont fait grandir, m’ont rendu plus mûr et m’ont fait voir les choses sous un angle diffé­rent. Je suis très impa­tient de voir les consé­quences sur mon jeu l’an prochain. Tout est lié : la façon dont je me condui­sais sur le court allait avec celle dont je me compor­tais hors du court. Alors j’apprends et je commence à moins me conduire comme un gamin. Je suis bien plus mûr même s’il y a encore des aspects à améliorer après tout ce que j’ai traversé ces dernières années », a assuré le 8e mondial dans des propos rapportés par Tennis Majors.