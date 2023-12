Dans des propos rapportés par Tennis World USA, Andrey Rublev expliqué que la diffi­culté pour Carlos Alcaraz sera de garder son sourire et de main­tenir son niveau malgré les possibles coups durs en dehors du court.

« Alcaraz est jeune. En dehors du terrain, tout est planifié et fait pour lui. Que se passera‐t‐il lors­qu’il sera confronté à des situa­tions diffi­ciles ? Il faudra voir comment il les gère, car il faut du temps et de l’ex­pé­rience pour résoudre les problèmes, pour les comprendre. Par exemple, si vous avez des problèmes avec votre agent ? Lorsque vous cessez de travailler ensemble, il y a toujours des histoires contrats, savoir qui reçoit quoi, ils essaient de vous soutirer tout ce que vous avez. Ces moments vous influencent ; vous commencez à penser à autre chose qu’au tennis. Tout est prévu pour lui en dehors du terrain, car c’est un joueur incroya­ble­ment bon. Il a réussi, il était numéro 1, il a gagné des Grands Chelems. Il a déjà réalisé ce dont rêvent les joueurs. Maintenant, il doit faire plus, gagner plus de Grands Chelems »