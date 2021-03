Andrey Rublev est abso­lu­ment inar­rê­table ces derniers temps. Vainqueur de 13 de ses 14 matchs en 2021 (défaite à l’Open d’Australie contre sa bête noire, Daniil Medvedev), le bilan du Russe est encore plus impres­sion­nant en ATP 500. Vainqueur ce dimanche à Rotterdam, le 8ème joueur mondial vient d’en­chaîner son 4ème titre consé­cutif dans cette caté­gorie de tour­nois (après Hambourg, Saint‐Pétersbourg et Vienne l’année dernière). Soit 20 victoires de rang. Seuls Roger Federer (28) et Andy Murray (21) ont fait mieux depuis 2009. Mais pas de quoi impres­sionner le Russe, comme il l’a avoué après sa victoire.

« Je suis heureux. Ce fut une très bonne semaine, et 18 très bons mois. Nous verrons si je peux encore garder ce niveau de compé­ti­tion et conti­nuer à être dans le top 10 mondial. Je n’étais même pas au courant de ma série de victoires jusqu’à ce que les médias en parlent. Bien sûr, c’est un grand nombre, mais je n’y pensais même pas… C’est un senti­ment formi­dable de savoir que j’ai fait quelque chose que peu de joueurs ont fait. »