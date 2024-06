Novak Djokovic a multi­plié les parte­naires d’en­traî­ne­ment tout au long de cette semaine à Wimbledon, où il s’est testé quelques semaines après son opéra­tion du ménisque. L’un d’entre eux, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, a donné son ressenti au micro de l’ATP.

« C’était diffi­cile de jauger son niveau car n’avons passé que 45 minutes à jouer des points. Mais il est certain qu’il est l’un des plus grands à avoir joué sur ce court. C’était donc pour moi un immense privi­lège et un honneur de m’en­traîner avec lui. »