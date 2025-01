Dans un papier de nos confrères de Bild, la petite amie d’Alexander Zverev, Sophia Thomalla, évoque les manies de son chéri et elles sont visi­ble­ment nombreuses notam­ment quand il s’agit d’aller se coucher : « Chaque soir, avant de se coucher, il va aux toilettes trois fois et se recouche, donc des allers‐retours. Et puis ses super­sti­tions se mettent en place. »

Pour elle, cela traduit un état d’es­prit assez spécial : « La super­sti­tion est un signe de faiblesse. Parce que vous vous accro­chez à certains rituels simple­ment parce que vous n’avez pas confiance en vous », commente Sophia qui sait par exemple que Sascha ne peut pas jouer sans ses fameuses chaines en or autour du cou.

Des super­sti­tions qui ne traduisent pas forcé­ment le fait d’être faible menta­le­ment. Au contraire, elles peuvent aussi agir comme points de repères. C’était par exemple le cas pour Rafael Nadal.