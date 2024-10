De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai (victoire 6–3, 6–4 face à David Goffin), Taylor Fritz a évidem­ment été inter­rogé sur la retraite de Rafael Nadal qui aura lieu à l’oc­ca­sion des phases finales de la Coupe Davis du 19 au 24 novembre prochains.

Un choix qui surpre­nant pour l’Américain qui s’at­ten­dait à une sortie sur l’un des tour­nois préférés du Majorquin.

« Je pense que beau­coup de gens ont vu venir l’an­nonce de la retraite. J’ai été très surpris de voir que c’était en Coupe Davis. Je pense que beau­coup de gens s’at­ten­daient à Roland‐Garros, à Madrid, à Barcelone, quelque chose comme ça. De toute évidence, il a essayé pendant long­temps de retrouver la santé, et je pense que l’an­nonce qui vient et la retraite qui arrive en Coupe Davis montrent simple­ment qu’il a essayé pendant très long­temps de jouer. J’ai eu beau­coup de chance de pouvoir jouer contre Rafa à quelques reprises, en quelque sorte au cours de sa dernière année complète de jeu en bonne santé (2022). J’ai grandi en regar­dant Rafa et Roger (Federer) dominer le sport, et ça a été un honneur de pouvoir jouer en même temps que quel­qu’un que je regar­dais à la télé­vi­sion quand j’étais petit. Donc, ça a été un honneur de pouvoir jouer contre lui, et, oui, c’est la fin d’une époque. »