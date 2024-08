Répondant à un média anglais, Tim Henman a bien voulu réflé­chir à l’avenir proche de Novak Djokovic.

Il pose une théorie qui peut avoir du sens car il est évident que l’or olym­pique avait une place prépon­dé­rante pour le Serbe. Le temps qu’il consacre à fêter ce titre avec son peuple en est la preuve irrévocable.

Du coup, pour Tim, Novak va se sentir plus « léger » et comme il reste un grand travailleur, son nouvel état mental devrait lui permette d’aborder la suite avec plus de légerté.

« Très fran­che­ment, lesté de son « fardeau », main­te­nant en or, Djokovic risque d’être encore plus dange­reux, ce sera beau­coup plus simple d’aller défier Jannik ou Carlos, maintenant »