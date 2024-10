Interrogé par nos confrères de RMC dans l’émis­sion Bartoli Time, Toni Nadal a expliqué avec ses mots le pour­quoi et le comment de la déci­sion de Rafa. Même si ce n’est pas un scoop, Toni replace très bien le contexte de cette décision.

« Il pense qu’il ne peut plus, que le corps ne peut plus. Il a essayé de revenir cette saison parce qu’il pensait qu’il pouvait faire une bonne saison sur terre battue. Il n’a pas pu le faire cette année et il doit être convaincu que c’est impos­sible pour lui main­te­nant de jouer beau­coup de matchs. Il a décidé d’ar­rêter parce qu’il n’avait pas d’autres solutions. »