Dans sa chro­nique à El Pais où il a expliqué que Rafa et Roger étaient des cham­pions qui rayon­naient en dehors de leur sport, Toni a quand même insisté sur l’im­pact de Rafa sur le tour. En quelques phrases bien cise­lées, il envoie quelques messages tout en rendant un vif hommage à son neveu.

« La carrière de Rafael Nadal a été un succès incroyable, dépas­sant de loin mes attentes, même si j’ai toujours eu une confiance inébran­lable en lui. Ce succès, son palmarès remar­quable, lui a valu l’ad­mi­ra­tion et le soutien précieux d’in­nom­brables fans. Mais ce qui lui a valu un tel respect et une telle recon­nais­sance, même au‐delà des tribunes, ce n’est pas seule­ment le nombre de titres qu’il a remportés. C’est le fait qu’il a construit ses exploits sur des valeurs fortes et sa capa­cité à les défendre tout au long de sa carrière : son inté­grité, son compor­te­ment exem­plaire dans la victoire comme dans la défaite, la passion qu’il appor­tait à chaque match et son enga­ge­ment indé­fec­tible envers le sport et tout ce qui l’en­toure. Il a accepté l’ad­ver­sité et a trouvé des moyens de la surmonter, et surtout, il a toujours fait preuve de respect envers ses adver­saires, quelle que soit leur stature, même lorsque certains d’entre eux lui ont infligé les défaites les plus doulou­reuses de sa carrière »