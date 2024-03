Alors que Rafael Nadal s’ap­prête proba­ble­ment à disputer la dernière saison sur terre battue de sa carrière, son oncle et forma­teur, Toni, s’est récem­ment exprimé sur les ondes de la radio Super Deportivo.

Interrogé sur les nombreux problèmes physiques auxquels son neveu a été confronté tout au long et depuis le début de sa carrière, Toni a fait part de son admiration.

« J’ai vu un garçon qui avait des problèmes physiques depuis sa nais­sance et qu’il a dû combattre depuis qu’il était petit. Il m’a appris que même si l’on rencontre de nombreux problèmes, on peut conti­nuer à essayer d’atteindre les objec­tifs que l’on s’est fixés. Il m’a appris que malgré de nombreux succès, il gardait toujours les pieds sur terre. Rafael avait un problème avec un pied depuis sa nais­sance, une mauvaise forma­tion dans un os du pied. C’est un problème congé­nital qui lui a causé beau­coup de douleur. Il y avait des matchs qui étaient longs et la douleur était inces­sante. Cela lui a causé beau­coup de problèmes aux pieds, ils ont dû changer ses semelles inté­rieures, ce qui a changé la façon dont il soute­nait ses pieds. Je me souviens que le médecin et spécia­liste que nous avions consulté en 2005 nous avait dit que sa carrière était terminée, car les autres patients qui avaient ce problème ne prati­quaient que des sports très légers. 20 ans ont passé et mon neveu essaie toujours. »