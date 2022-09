Au cours d’une nouvelle chro­nique pour El País, Toni Nadal analyse le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open, faisant de lui le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, à seule­ment 19 ans. L’entraîneur espa­gnol se remé­more aussi la première fois qu’il a vu jouer le prodige.

« En deux semaines, il a réalisé ce que beau­coup de grands joueurs de tennis aspirent à réaliser tout au long de leur carrière spor­tive ; la préco­cité avec laquelle il y est parvenu sera très diffi­cile à battre. On m’a parlé de lui quand il avait 12 ou 13 ans et la première fois que je l’ai vu jouer, quand il avait 14 ou 15 ans, il m’a vrai­ment impres­sionné. Alcaraz a montré qu’il est le joueur qui a le plus de chances de remplacer le Big 3 », a écrit l’oncle de Rafa.