Vainqueur de ses deux matchs de simple lors de la rencontre entre la Grèce et l’Equateur comp­tant pour les quali­fi­ca­tions de la phase finale de la Coupe Davis, Stefanos Tsitsipas, inter­rogé par le média grec SDNA, est revenu sur ce week‐end parti­cu­lier une semaine après s’être incliné en finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic.

« Peu importe ce que je ressen­tais sur le court, c’était une prio­rité pour moi d’être ici. Je n’ai eu que 2 jours de congé après l’Australie et je suis allé direc­te­ment à l’en­traî­ne­ment. Mon corps n’était déci­dé­ment pas au mieux, mais j’ai réussi avec grâce à ma force mentale à retrouver l’équi­libre et à retrouver le rythme que j’avais en Australie, ce qui n’a pas été facile car il y a des choses auxquelles je ne m’at­ten­dais pas. Les spec­ta­teurs étaient parfaits, j’ai vrai­ment aimé qu’ils soient là et nous soutiennent, ils ont rempli un si grand stade presque à pleine capa­cité. Les seules choses dont je n’étais pas satis­fait et que je voulais exprimer à propos du déve­lop­pe­ment du sport dans ce pays étaient les lumières et les balles. Les lumières étaient de mauvaise qualité, cela m’a dérangé et je suis sûr que cela a égale­ment dérangé mes adver­saires. Les balles ne conve­naient pas du tout à la surface parti­cu­lière et aux conditions. »