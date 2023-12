« Les jours qui ont suivi les ATP Finals, j’ai eu du mal à me réveiller et à sortir du lit. En fait, la douleur que j’ai ressentie pendant une à deux semaines était très forte », a récem­ment expliqué Stefanos Tsitsipas, contraint à l’abandon au tout début de son deuxième match de poule contre Holger Rune au Masters le 14 novembre dernier.

Presque un mois plus tard et alors que le début de la saison 2024 approche à grands pas, le numéro 6 mondial confie ne pas être tota­le­ment remis de cette bles­sure au dos.

« Ça va mieux, je vais mieux. Je fais beau­coup de choses chaque jour pour réduire la douleur que j’ai autant que possible et aussi vite que possible pour revenir à la normale. Cela prendra un peu de temps. Je ne suis pas encore à 100 % », a admis le Grec dans des propos rapportés par Tennis Infinity.

Finaliste l’an dernier de l’Open d’Australie (battu par Novak Djokovic), Stefanos Tsitsipas défendra beau­coup de points dès le mois de janvier.