Alors que le média grec Tennis24 affirmait que Stefanos Tsitsipas avait subi une opération du dos jeudi dernier, le principal intéressé a démenti cette information.
Stefanos Tsitsipas clarifies that he hasn’t undergone back surgery pic.twitter.com/ten6Pfpfj1— Mario Boccardi (@boccardi_marioo) September 22, 2025
« Chers amis et supporters, à la lumière des récentes informations, je tiens à préciser que je n’ai pas subi d’opération du dos et que je vais bien. Je vous suis profondément reconnaissant pour vos messages aimables et votre soutien continu. Votre sollicitude compte beaucoup pour moi », a écrit le 27e mondial dans sa story Instagram.
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 15:11