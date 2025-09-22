AccueilATPTsitsipas rétablit la vérité : "À la lumière des récentes informations, je...
Tsitsipas réta­blit la vérité : « À la lumière des récentes infor­ma­tions, je tiens à clari­fier la situation »

Par Baptiste Mulatier

Alors que le média grec Tennis24 affir­mait que Stefanos Tsitsipas avait subi une opéra­tion du dos jeudi dernier, le prin­cipal inté­ressé a démenti cette information.

« Chers amis et suppor­ters, à la lumière des récentes infor­ma­tions, je tiens à préciser que je n’ai pas subi d’opé­ra­tion du dos et que je vais bien. Je vous suis profon­dé­ment recon­nais­sant pour vos messages aimables et votre soutien continu. Votre solli­ci­tude compte beau­coup pour moi », a écrit le 27e mondial dans sa story Instagram.

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 15:11

