Forfait de dernière minute ce vendredi alors qu’elle devait disputer le deuxième match de la rencontre comp­tant pour les barrages de la Billie Jean King Cup entre la France et les Pays‐Bas, au Portel, Caroline Garcia a fina­le­ment été alignée ce samedi pour le match décisif.

Et le capi­taine, Julien Benneteau, a eu le nez fin puisque la Lyonnaise s’est faci­le­ment imposée face à la 207e mondiale, Lesley Pattinama Kerkhove : 6–2, 6–3, après 1h20 de jeu.

Une victoire qui permet donc à l’équipe de France de s’im­poser sur le score sans appel de 3 points à 0 face au Néerlandaise et ainsi de réin­té­grer le fameux Groupe Mondial, la divi­sion une de cette compé­ti­tion par équipe autre­fois appelée Fed Cup.

3️⃣ Grâce à la victoire de @CaroGarcia, l’Equipe de France bat les Pays‐Bas (3−0) 👊

BRAVO ET MERCI LES BLEUES ! 🔥 #BJKCup pic.twitter.com/260l4C7qbj — FFT (@FFTennis) November 12, 2022

On n’ou­bliera pas de souli­gner les belles victoire d’Alizé Cornet et de Diane Parry ce vendredi qui ont permis de mettre l’équipe de France et Caroline Garcia dans une posi­tion idéale ce samedi.