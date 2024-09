Enfin victo­rieux après deux défaites doulou­reuses face à Kokkinakis et surtout Bautista Agut, Arthur Fils a remporté ce samedi le premier match de Coupe Davis de sa jeune carrière en domi­nant le Tchèque Jiri Lehecka après une belle bagarre (6−7, 7–5, 6–4).

Interrogé par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, Arthur a confié qu’il avait été parti­cu­liè­re­ment motivé par les mots de Pierre‐Hugues Herbert.

« La réunion d’hier a été très simple. C’était : « Qui veut aller sur le terrain ? » Là, Pierre Hugues (Herbert) a pris la parole et il a dit : « Arthur, je suis sûr et certain que tu dois aller sur le terrain. Parce qu’il faut que tu gagnes ton premier match en Coupe Davis. » Je l’ai regardé. Il m’a redit : « Ouais, il fait que tu ailles sur le terrain ! » Ok, s’il faut y aller, je vais donner tout ce que j’ai et on verra. Au final, le choix était bon. Je les en remercie. »