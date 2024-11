Retenu par le capi­taine espa­gnol, David Ferrer, aux côtés de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta et Marcel Granollers pour parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis qui débu­te­ront le 19 novembre prochain à Malaga, Roberto Bautista Agut a donné une inter­view au quoti­dien Marca.

Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé si la place de numéro 2, derrière l’in­con­testé Carlos Alcaraz, se jouait entre lui et Nadal, voici sa réponse.

« Plus qu’entre moi et Rafa, c’est Rafa qui déci­dera s’il est prêt à jouer ou non. Espérons qu’il aille bien et nous verrons qui jouera. Je suis prêt, je vais essayer de me préparer comme je le fais toujours pour la Coupe Davis. Je suis prêt à jouer. Ensuite, il y a beau­coup de facteurs. J’espère que Charlie (Alcaraz) jouera très bien au Masters, le tournoi est très proche de la Coupe Davis. Il peut se passer beau­coup de choses. Heureusement, nous sommes cinq joueurs à donner le meilleur de nous‐mêmes. »