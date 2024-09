En confé­rence de presse après la quali­fi­ca­tion de l’Espagne pour les phases finales de la Coupe Davis, le capi­taine David Ferrer a évoqué la possi­bi­lité que son ami et illustre compa­triote, Rafael Nadal, fasse son retour en sélec­tion à cette occa­sion en novembre.

« J’ai parlé à Rafa (Nadal) mais je ne sais pas encore, pour­quoi pas ? Il est possible qu’il soit avec nous en novembre. Je savais que l’ob­jectif de Rafa cet été était les Jeux olym­piques, puis il a pris des vacances. En tant qu’ami, et je ne dis pas cela en tant que capi­taine, je pense que c’est une bonne chose qu’il ne soit pas venu ici à Valence, il avait besoin de ces jours de repos et d’être avec sa famille. À partir de main­te­nant, ce qu’il déci­dera de faire ou non à Malaga sera un sujet dont je lui parlerai plus tard. L’important est qu’il aille bien, et s’il est en bonne condi­tion, c’est un joueur sur lequel nous pouvons compter », a déclaré Ferrer dans des propos rapportés par Punto de Break.