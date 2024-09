Novak Djokovic a beau être le meilleur joueur de tennis de tous les temps et une star plané­taire, il n’en reste pas moins un homme, un mari et un père avec les mêmes problèmes que le commun des mortels.

Dernièrement, au cours d’une inter­view accordée au média serbe Blic en marge de la rencontre de Coupe Davis entre la Serbie et la Grèce, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a déclaré qu’il refu­sait que ses deux enfants possèdent un télé­phone portable malgré une forme de pres­sion sociale.

« Mes enfants n’ont toujours pas de télé­phone portable, nous nous dispu­tons souvent, ma femme et moi, car ils se plaignent : ‘À l’école, tout le monde en a un, sauf nous’. Ce n’est pas facile et cela se réper­cute à d’autres niveaux. Si tout le monde fait quelque chose, le trou­peau se comporte ainsi, vous devez le suivre. Mais ce n’est pas forcé­ment le cas. C’est là que je pense que nous nous distin­guons des autres, parce que nous sommes têtus et actifs. »