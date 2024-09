Dans une inter­view donnée à Var Matin alors que son tournoi Challenger de Saint‐Tropez va débuter ce lundi, Jo‐Wilfried, fonda­teur du groupe All In qui déve­loppe du busi­ness dans le tennis et le padel, est visi­ble­ment un peu en colère. Il est notam­ment revenu sur sa candi­da­ture avortée pour le poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

« On m’a parlé de conflit d’in­térêt pour ma candi­da­ture. Mais en réalité, je crois que l’on a plus tendance à gêner qu’autre chose. On ne nous demande rien. Alors qu’au­jourd’hui, et même la fédé­ra­tion ne veut pas l’avouer, il y a clai­re­ment un problème. Quand rien ne marche, il faut pour­tant se poser les bonnes ques­tions. C’est un peu facile de dire que ce problème vient de ceux qui étaient en poste avant. Il va bien falloir qu’ils répondent de leurs résultats. »