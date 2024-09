Longuement inter­rogé par Eurosport en marge de la rencontre de Coupe Davis entre la Norvège et le Portugal, Casper Ruud, après être revenu sur l’af­faire Jannik Sinner et le fameux débat du GOAT, a estimé que le chan­ge­ment d’ère sur le circuit était enfin acté.

« Oui, nous pouvons dire qu’il y a un chan­ge­ment d’ère sur le circuit et qu’il s’agit d’une sorte de passa­tion de pouvoir avec ce chan­ge­ment de géné­ra­tion dont nous parlons depuis un certain temps. Ce que Federer, Nadal et Djokovic ont fait est assez extrême, c’est sans précé­dent et je ne pense pas que cela se repro­duira à l’avenir. »