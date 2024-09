Lionel Roux, le consul­tant tennis de BeIn Sport, est très enthou­siaste à l’idée d’as­sister au duel déjà décisif entre Alcaraz et Humbert qui aura lieu ce vendredi.

On rappelle que la France battue par l’Australie doit s’im­poser pour avoir une chance de se quali­fier. Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, le Lyonnais a insisté sur l’idée qu’Humbert était plus que motivé quand il devait défendre les couleurs de son pays.

« En Coupe Davis, on sent qu’Ugo est investi d’une mission, par son rôle de numéro 1, même sur le banc où il encou­rage beau­coup ses coéqui­piers. Concernant Alcaraz, je l’ai trouvé hési­tant mercredi commet­tant beau­coup de fautes en coup droit, en retour. Face à quel­qu’un qui va encore plus l’agresser comme Ugo, qui va laisser moins de temps, ça peut être compliqué. Evidemment, il peut se régler, mais Ugo avec sa patte agres­sive de gaucher, peut battre tout le monde quand il est bien »

Alcaraz et Humbert se sont joués une seule fois, c’était à Wimbledon et le duel avait été épique et de très haut‐niveau (6−3, 6–4, 1–6, 7–5)