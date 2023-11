Comme d’ha­bi­tude, Marion Bartoli a mis les points sur les i autour de la polé­mique liée au test anti­do­page de Novak Djokovic et l’équipe serbe à Malaga. Elle a pris la parole dans l’émis­sion les Grandes Gueules du Sport sur RMC Sports.

En effet, depuis des lustres, les tests sur le circuit ont lieu après les matchs et jamais avant. En Coupe Davis, les règles ne sont pas les mêmes et les équipes doivent spéci­fier si cela devait avoir lieu avant ou après.

La Serbie aurait donc oublié de le faire et c’est pour cela qu’un agent s’est présenté avant le match de Djokovic face à Cameron Norrie. Au final, le Serbe a donc fait son contrôle après le match. Ce qui est plus contrai­gnant comme l’a expliqué Marion Bartoli, qui sait de quoi elle parle.

🗣💬 « Je ne vois pas en quoi on peut dire que pour les tests inopinés les grands joueurs sont prévenus. C’est dégueu­lasse, honteux et tota­le­ment injus­tifié. »@bartoli_marion comprend la colère de Djokovic, qui s’in­surge contre les contrôles anti‐dopage. #RMCLive pic.twitter.com/6Grzz4yZS7 — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) November 26, 2023

« Lorsque tu sais que tu vas avoir un contrôle anti­do­page, tu as quel­qu’un qui te suit toute le journée. Dès que tu sors du court, il te suit, il est dans les vestiaires quand tu prends ta douche. Et si tu peux pas aller aux toilettes il t’ac­com­pagne en confé­rence de presse jusqu’a ce que tu puisses uriner. Donc je ne vois pas en quoi cela change que cela soit fait avant ou après d’au­tant qu’a­près les matches la concen­tra­tion urinaire est plus impor­tante car lors de la rencontre il y a un effet de déshy­dra­ta­tion. Le « procès » que l’on a essaye de faire contre Djokovic est lié à cette presse britan­nique qui n’a connais­sance de rien, et qui se permet d’ac­cuser les joueurs et les joueuses, c’est dégueu­lasse, c’est honteux et complè­te­ment injustifiée. »