Novak Djokovic affron­tait le 770ème joueur mondial, le Grec Janis Xilas, et il l’a forcé­ment dominé aisé­ment en deux manches : 6–0, 6–1.

Autant dire que le match était plus que déséqui­libré. Les jeux défi­laient jusqu’à ce que le Serbe cède ou concède un jeu.

Pour certains obser­va­teurs, le Serbe a tout simple­ment donner ce jeu pour ne pas acca­bler son adver­saire dépassé par les évènements.

Interrogé sur le sujet, Djokovic a préféré répondre avec humour

« Je ne peux rien répondre, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les deux premiers jeux consis­taient à apprendre à connaître son niveau mais dès le début, j’étais concentré et j’ai exécuté toutes les idées que j’avais. Vers la fin, c’était étrange, mais je ne vais pas dire si j’ai laissé tomber ou non, il a gagné le jeu avec un bel ace et il était content »