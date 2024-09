Au coeur d’un groupe très relevé composé de l’Australie, de l’Espagne et la République Tchèque, l’équipe de France de Coupe Davis, emmenée par son nouveau capi­taine, Paul‐Henri Mathieu, va devoir sortir le grand jeu pour rallier les quarts de finale de la compé­ti­tion par équipe.

Après avoir décidé de sélec­tionner Arthur Fils, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Édouard Roger‐Vasselin et Pierre‐Hugues Herbert, « PHM » est notam­ment sur cette déci­sion dans les colonnes de L’Équipe.

« Le règle­ment nous impo­sait une sélec­tion deux mois avant, et ça n’a aucun sens. J’avais mis les quatre joueurs de simple les mieux classés. Là, je suis parti du prin­cipe que je voulais mettre Pierre‐Hugues (Herbert) et Edouard (Roger‐Vasselin) en double. Ce sont deux joueurs qui ont une grande expé­rience dans un format où le double est primor­dial. Pierre‐Hugues fait peur quand il est sur le terrain, même si ça fait presque un an qu’il n’a pas joué en double. C’aurait été dommage de se passer de cet atout‐là. Forcément c’est un petit risque mais de toute façon, il fallait composer une nouvelle équipe en double. C’est le choix que j’ai fait. En simple, Ugo (Humbert) et Arthur (Fils) sont restés dans l’équipe, ce sont les deux joueurs les mieux classés. Concernant Arthur (Rinderknech), c’est lui qui a le mieux joué cet été et il peut jouer en double en cas de pépin. Il ne faut pas oublier que dans ce format, on joue trois rencontres en une semaine. Il faut se couvrir pour toute éventualité. »