Alors que cela devait être une fête, le match entre les Pays Bas et l’Espagne s’est trans­formé en cauchemar pour les coéqui­piers de Rafael Nadal.

Après la défaite de Rafa et la superbe perfor­mance de Carlos, le double décisif a tourné à l’avan­tage des oranges, vain­queurs en deux manches (7−6, 7–6).

Ce match d’une rare inten­sité a fait chavirer Malaga surtout lorsque les Espagnols ont obtenu une balle de set dans la première manche avant de céder au tie‐break où le spécia­liste batave Koolhof a confirmé son incroyable talent dans cette discipline.

Talent qui a aussi permis à la paire hollan­daise de revenir à 4 partout alors que Carlos et Granollers avaient un break en poche. C’est à ce moment que Nadal qui ne tenait plus en place allait donner des conseils à son capi­taine David Ferrer.

La Coupe Davis que l’on croyait morte retrou­vait donc le temps d’une soirée son lustre d’antan.

Juste le temps pour Koolhof et Van De Zandschulp de « gâcher » la fête et de se quali­fier pour les demi‐finales grâce à un seconde tie‐break victorieux.

Cette fois c’est certain, on ne reverra plus Rafael Nadal sur le circuit, c’est une certitude.

Sa sortie est ratée.

C’est bien dommage car Rafa ne méri­tait pas ça !