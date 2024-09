Pour la cinquième édition consé­cu­tive, la France a été éliminée dès la phase de groupes de la Coupe Davis. Arthur Rinderknech a tenté de trouver des expli­ca­tions au micro de L’Equipe.

« On pour­rait croire qu’il y a un petit chat noir. Il faudrait réussir à s’en débar­rasser. On a toujours des poules très fortes. Est‐ce qu’on est capables de passer ? Oui. Est‐ce qu’on perd des matches qu’on pour­rait gagner ? Oui. Est‐ce qu’on sous‐performe de temps en temps ? Ouais, sûre­ment, peut‐être. Est‐ce qu’on surper­forme de temps en temps ? Oui aussi, mais au final on n’ar­rive pas à prendre ces deux points à chaque fois… On est toujours à la bagarre, il n’y a pas une seule personne dans l’équipe qui lâche, tout le monde s’ac­croche, se bat. Mais ça ne passe pas. Les expli­ca­tions, ce n’est pas moi qui serais capable de vous les donner. Je préfère perdre en ayant nos chances plutôt qu’au­cune. Mais voilà une nouvelle phase de poules où on ne va pas se quali­fier alors qu’il y avait matière à se qualifier. »