Simona Halep n’est pas rancunière.

Alors que l’équipe de Patrick Mouratoglou (son ancien entraî­neur) serait respon­sable de sa conta­mi­na­tion à un produit interdit, lui ayant valu une longue suspen­sion, l’ex‐numéro 1 mondiale reste très élogieuse envers le coach fran­çais. Pour rappel, ce dernier serait sur le point de commencer une colla­bo­ra­tion avec la quadruple lauréate en Grand Chelem, Naomi Osaka.

« Je vois une très bonne colla­bo­ra­tion possible. Si Osaka est prête à travailler et à faire ce qu’elle a fait par le passé, je pense qu’ils forme­ront une bonne équipe. Patrick est un entraî­neur qui motive beau­coup, il a ce don et il est très strict, sur la tactique, sur les statis­tiques », a commenté la Roumaine dans des propos accordés à Digisport et rapportés par Flashscore.