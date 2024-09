Dans le dernier épisode de son podcast, « Advantage Connors », Jimmy s’est enthou­siasmé de la présence de deux joueurs améri­cains, Taylor Fritz et Frances Tiafoe, en demi‐finales du dernier US Open, fina­le­ment remporté par Jannik Sinner.

« Cela fait un moment, non ? Nous n’avons pas eu de cham­pion masculin en Grand Chelem depuis Roddick en 2003. Le fait que deux Américains se retrouvent en demi‐finale est assez exci­tant, et cela montre que vous conti­nuez à vous entraîner, à travailler, à faire des sacri­fices et à faire ce qu’il y a de mieux pour vous améliorer chaque jour, de bonnes choses arrivent. Ils jouent peut‐être leur meilleur tennis. Alcaraz aurait pu être là. Il a perdu. Ce n’est pas de leur faute. S’il ne réussit pas, ce n’est pas leur problème, mais ils étaient préparés et ont joué le genre de tennis néces­saire pour en arriver là, ce qui est formi­dable », a déclaré l’oc­tuple lauréate en Grand Chelem.