Le tennis est l’un des seuls sports qui mixe la tech­nique, la tactique, le physique mais aussi le mental. Sport indi­vi­duel parfois très cruel, la prépa­ra­tion mentale a mis du temps à s’y installer comme un axe stra­té­gique et indis­pen­sable pour l’évo­lu­tion de la carrière d’un champion.

Ivan Lendl est le premier à avoir axé une partie de son déve­lop­pe­ment sur cette notion. Désormais, beau­coup d’autres joueurs ont fait appel à un prépa­ra­teur mental à temps plein tel que Danill Medvedev, l’actuel numéro 2 mondial.

LNF a compris les enjeux d’une forma­tion adaptée, moderne et évolu­tive. L’organisme a donc mis en place une forma­tion perfor­mante en ligne que chaque entraî­neur ou sportif peut suivre à distance qu’il soit profes­sionnel ou amateur.

Ainsi, les entraî­neurs et spor­tifs ont à leur dispo­si­tion un outil perfor­mant pour orga­niser leurs séances : « La forma­tion LNF est très terrain, elle ne s’éparpille pas et est appli­cable tout de suite. Les concepts présentés sont simples et compré­hen­sibles. Pour ma part, j’ai pu appli­quer les outils avec 3 spor­tifs diffé­rents et à chaque fois ça a donné de bons résul­tats », nous confirme Philippe Willeme, prépa­ra­teur physique au sein du Comité de Tennis des Hauts‐de‐Seine.

LNF a déjà fait ses preuves dans 25 disci­plines comme le hand­ball, le foot­ball ou le tennis. En effet, en France, plus de 7000 entraî­neurs et spor­tifs se sont formés en passant par LNF et peuvent main­te­nant profiter des huit outils de la prépa­ra­tion mentale pour progresser dans un domaine qui semblait par le passé inaccessible.

La forma­tion délivre une certi­fi­ca­tion reconnue par l’État (elle est inscrite au registre spéci­fique des habi­li­ta­tions et des compé­tences). Les huit modules proposés, à savoir la moti­va­tion, la fixa­tion d’objectifs, la confiance en soi, les routines, le discours interne, l’imagerie mentale, la concen­tra­tion et enfin la gestion du stress, permettent une appré­hen­sion globale et complète de la prépa­ra­tion mentale que vous soyez sportif ou entraî­neur. La forma­tion est prise en charge jusqu’à 100% pour quasi­ment tout le monde en 2022, grâce à votre CPF (Compte Personnel de Formation).

