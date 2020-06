Avant qu’une polémique n’enfle autour des tribunes pleines du central de Belgrade, le numéro 1 mondial qui connaissait le taux de remplissage avait expliqué très clament sa position ce jeudi.

Position encore plus claire après la petite polémique qui circule sur les réseaux sociaux suite à la diffusion des images du double de légendes joué ce vendredi en Serbie : « C’est incroyable que nous jouions à nouveau devant une foule et que nous retrouvions cette atmosphère. Nous avons des circonstances et des mesures différentes que pour les autres pays, il est donc très difficile de penser aux normes internationales concernant cette pandémie chez nous en Serbie. Vous pouvez nous critiquer et dire que c’est peut-être dangereux mais ce n’est pas à moi de faire ce qui est bien ou mal pour la santé. Nous faisons ce que le gouvernement serbe nous dit »