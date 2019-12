Le 24 novembre dernier, à Mexico, Roger Federer et Alexander Zverev s’affrontaient dans un match d’exhibition devenu historique. En effet, les deux hommes ont joué devant plus de 40 000 spectateurs (42 517) dans le stade de la Capitale mexicaine (voir ci-dessous). Jusqu’à présent, ce match de tennis demeure celui ayant réuni le plus de personne sur une seule rencontre. Le record sera très certainement battu lors d’une autre exhibition en février prochain au Cap (Afrique du Sud). Ce jour-là, Roger Federer et Rafael Nadal devraient réunir plus de 55 000 fans. Et on a hâte de voir cela.

👏👏 ¡FOTO HISTÓRICA, FOTO RÉCORD ! Quizás sea la mejor imagen tenística de 2019 : Federer vs. A.Zverev, el 24 de noviembre, en el partido con más espectadores en la historia de este deporte : 42.517 personas dijeron presente en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Imponente ! ! pic.twitter.com/SAwha9xy5S — Gustavo Goitía (@goitiatenis) December 29, 2019