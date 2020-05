Le tennis reprend peu à peu ses droits. Et les exhibitions qui sont entrain de se monter sont de plus en plus proches des compétitions du circuit. Celle de Charleston, 100 % féminin sera déja un must, et l’on n’est pas étonné que Sloane Stephens soit impatiente d’y participer.

🤗🤗🤗 SO EXCITED to be playing ! https://t.co/O4L4TkpblW — sloanestephens (@SloaneStephens) May 26, 2020