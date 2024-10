Tombeur du 217e mondial Denis Yevseyev au premier tour des quali­fi­ca­tions du Challenger de Brest (6−4, 2–6, 6–4), le Français de 15 ans, Moïse Kouamé, a déjà récolté ses premiers points ATP tout en devant le quatrième plus jeune joueur à obtenir une victoire sur le circuit secondaire.

Pour L’Equipe, le respon­sable du haut niveau du tennis fran­çais, Ivan Ljubicic, a décrit le profil du prodige tout en notant un axe d’amélioration.

« Kouamé est très complet et il peut frapper très fort. Vendredi, je me suis entraîné avec lui pendant deux heures et je lui disais : ‘Mais Moïse, tu frappes trop fort !’ Il adore la puis­sance, mais il faut aussi savoir contrôler un point. Il s’est beau­coup amélioré en coup droit, son revers est plus naturel et il a encore un temps pour frapper régu­liè­re­ment à plus de 200 km/h au service. Je ne vois pas de limites, mais il faut se fixer des objec­tifs à 17−18−19 ans. Garder la tête froide avec une bonne program­ma­tion. J’ai des idées sur tout ça. »