Dans le journal Le Parisien de ce mardi, Loïc Courteau, le co-entraîneur de Lucas Pouille, a expliqué la démarche qu’ils vont entreprendre pendant cette période de déconfinement : « Lucas fait beaucoup de physique. On a l’intention de jouer tous les deux jours afin de reprendre le rythme, tout en gardant de la fraîcheur mentale. La véritable échéance, c’est le prochain tournoi. D’ici-là, en attendant la date effective de reprise, on navigue un peu à vue. De toute façon, on aura un mois de préparation devant nous quand la date de reprise sera connue, quelle qu’elle soit. De plus l’UTS de Patrick Mouratoglou sera l’opportunité de refaire quelques matchs à partir de la mi-juin. »