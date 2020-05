Il n’est pas le seul dans ce cas, mais le cordeur de Roger Federer est au chomâge technique. En effet, avec la crise du Covid-19, il n’a plus de travail et doit puiser dans ses économies comme il l’a expliqué à nos confrères du New-York Times. « La façon dont nos contrats fonctionnent avec les joueurs, ils nous paient pour le cordage. La personnalisation quand ils jouent et voyagent et quand nous participons à des tournois. Toute la profession est dans le même bateau de toute façon, notre profession est liée au circuit, donc là, on a pratiquement plus de revenus. »

Ron Yu, 52 ans, travaille depuis plus de 15 ans pour le Suisse. En général, il se réveille très tôt et prépare un jeu de neuf raquettes, toutes identiques au gramme près. Auparavant il avait travaillé pour Lleyton Hewitt ou encore Andre Agassi.

Seuls les grands ténors du circuit ont un cordeur personnel, c’est le cas aussi de certains Tricolores comme Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga qui se font corder par Benoit Mauguin, un Français renommé également sur le circuit. Il avait travaillé auparavant pour Maria Sharapova qui vient de stopper sa carrière.