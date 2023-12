La Fédération Française de Tennis (FFT) a annoncé la nomi­na­tion de Yannick Noah au poste de capi­taine de l’équipe de France mascu­line de tennis‐fauteuil, avec les Jeux Paralympiques de Paris 2024 dans le viseur. Le vain­queur de Roland‐Garros 1983 a expliqué son choix.

🎙 @GillesMoretton, président de la @FFTennis



« Nous sommes très fiers d'annoncer que Yannick Noah sera le capi­taine de l'équipe de France mascu­line de tennis‐fauteuil. »

« L’idée d’être capi­taine est venue de Stéphane Houdet qui m’avait appelé avant les JO de Tokyo. Il m’avait dit : ‘tu as joué en indi­vi­duel, tu as gagné la Coupe Davis, la Fed Cup mais tu n’es pas un vrai dingue car tu n’es jamais venu avec nous.’ J’ai été boule­versé et je me suis dit quelle bonne idée ! Ensuite, il a fallu un peu de temps pour que cela se mette en place. C’est une aven­ture fantas­tique. Je suis hyper excité. »