S’il a mis un terme à sa carrière il y a un lors de la Laver Cup 2022 à Londres, Roger Federer sera bien présent pour la sixième édition de « sa » compé­ti­tion au Canada, où il vivra une nouvelle céré­monie en son honneur.

Le Suisse se réjouit égale­ment de décou­vrir Vancouver où il ne s’était jamais rendu. Dans des propos rapportés par le Daily Hive, il raconté une conver­sa­tion amusante avec sa femme, Mirka.

« J’aime­rais aller un peu sur l’eau, peut‐être voir des orques. Ma femme m’a appelé ce matin et m’a demandé si j’avais vu des orques. Je lui ai répondu : ‘J’en vois une là bas !’ Elle m’a demandé : ‘Vraiment ?’ Mais non, bien sûr que non. »

Sacré Roger.