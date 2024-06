Lors d’une inter­view passion­nante accordée à L’Equipe, dans le cadre de la série « Paroles d’ex », Gilles Simon a désigné le joueur le plus fou qu’il ait pu côtoyer.

« Dmitry Tursunov. Un humour complè­te­ment fou et décalé. Un hiver, à Halle, je m’en­traîne avec lui et Jan (de Witt), mon coach de l’époque. On dormait sur place. Or à Halle, il n’y a stric­te­ment rien à faire. A fortiori en hiver. C’est un mouroir. Comme c’est Noël, l’hôtel nous offre des lapins en chocolat. On se retrouve le soir et on discute. Et là, d’un seul coup, le mec vrille et commence à massa­crer le lapin avec son poing ! Il continue de parler et me glisse, comme si de rien n’était : ‘Je déteste les lapins’. Et il reprend tran­quille sa conver­sa­tion. il peut vriller à n’im­porte quel moment. »