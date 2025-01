Chez non confrères de l’Equipe, Corentin Moutet a évoqué le soutien incon­di­tionnel apporté par un spec­ta­teur dans les tribunes lors­qu’il a affronté Popyrin. Ce jeune austra­lien âgée de 10 ans a presque perdu sa voix en encou­ra­geant le Tricolore. Coco n’a pas été insen­sible fin de là à son engagement.

« Je pense que c’est le seul Australien qui me suppor­tait ce (mardi) soir. C’est marrant. Je trouve qu’il y a une sorte de soutien désin­té­ressé chez les jeunes comme ça et c’est vrai­ment agréable. Ils sont là pour l’amour du sport, ils me soutiennent pour des raisons hyper saines. C’est à nous d’ins­pirer ces enfants‐là. Il a un match demain (mercredi), j’es­père qu’il va gagner ! Il est gaucher aussi, j’es­père que j’ai pu lui apprendre quelques trucs ce soir. C’est cool de voir les étoiles dans les yeux de certains enfants. Si je peux en être la raison, c’est encore mieux. Il y en a qui l’ont fait pour moi quand j’étais jeune donc j’es­saie de trans­mettre un maximum. »