Très beau témoi­gnage de Raphael dans les colonnes de nos confrères d’Ubitennis.

Les décla­ra­tions d’un de ses amis d’en­fance confirment ce que l’on savait déjà.

Jannik Sinner est un cham­pion un peu spécial.

Très petit, il a du accepter de s’as­treindre une vraie disci­pline comme c’était le cas quand il allait à l’école qui était située assez loin de chez lui.

« Il est origi­naire de Sesto Pusteria, une ville située à près de deux heures de Bolzano. Le matin, pour arriver à l’heure à l’école, il prenait le train avant 5 heures. Et il rentrait le soir, après 19 heures. Bref, il partait et reve­nait de Sesto Pusteria dans l’obs­cu­rité. Pourtant, je ne l’ai jamais entendu se plaindre. Il passait beau­coup de temps dans le train et dans le bus. Mais, comme c’est une personne qui sait s’adapter, il utili­sait ce temps pour étudier ».